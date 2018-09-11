Бывший вице-премьер Испании Саенс де Сантамария уходит из политики

Мадрид, , 13:38 — REGNUM Бывший вице-премьер Испании Сорайя Саенс де Сантамария уходит из политики, пишет газета ABC.

10 сентября Саенс де Сантамария сообщила председателю Народной партии Пабло Касадо, что оставляет активную политическую деятельность, но будет продолжать оставаться рядовым членом организации. Касадо накануне предложил ей два ответственных поста в конгрессе, однако та отказалась.

«Я приняла это решение после глубоких размышлений. Убеждена, что это будет лучше как для нового руководства Народной партии, так и для моей семьи и для меня, — сообщила Саенс де Сантамария в послании прессе. — (…) После восемнадцатилетней интенсивной политической деятельности я могу только выразить свою глубочайшую благодарность. Это был бесценный опыт, в котором я старалась дать свои лучшие способности для Народной партии и на благо всем испанцам».

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом 47-летняя Саенс де Сантамария сражалась с Пабло Касадо за руководство Народной партией после ухода Мариано Рахоя, однако проиграла внутрипартийные выборы. В 2001—2018 годах она занимала должность первого заместителя председателя правителя Испании, а также исполняла обязанности председателя женералитета Каталонии после отстранения Карлеса Пучдемона до июня 2018 года.

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