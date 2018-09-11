Международный уголовный суд ответил на угрозы введения санкций США

Гаага, Нидерланды, , 13:31 — REGNUM Международный уголовный суд продолжит свою работу в соответствии с принципом верховенства права, несмотря на угрозы со стороны Соединенных Штатов ввести санкции, сообщает 11 сентября Reuters со ссылкой на заявление суда.

«Международный уголовный суд будет непреклонно продолжать свою работу в соответствии с принципами и общей идеей верховенства права», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о возможном «принятии мер для защиты своих граждан от несправедливого преследования со стороны Международного уголовного суда», а также о возможности введения санкции против гаагских судей.

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