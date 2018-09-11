Китай построит второй по величине авианосный флот в мире

Пекин, , 13:29 — REGNUM Ресурс Gallery Military опубликовал видеоматериал под названием «Китай тайно построит второй по величине авианосный флот в мире». Сообщается, что в течение последних десяти лет в ряды китайского военно-морского флота вошли более ста боевых кораблей.

Акцент в материале сделан на создание Китаем мощного авианосного флота. На сегодняшний день у китайцев есть один действующий авианосец «Ляонин». Сейчас активно идет постройка второго авианосца. Он должен быть сдан к 2020 году.

Всего китайцы планируют иметь четыре полностью сформированных авианосных ударных группы к 2030 году. Таким образом, после 2020 года необходимо построить еще два авианосца и новые корабли сопровождения. В данном строительстве будут уже учтены недостатки, выявленные при постройке и эксплуатации предыдущих китайских авианосцев.

Соединенные Штаты тоже не дремлют. Согласно планам США, боевые возможности американских ВМС должны превосходить боевые возможности объединенных флотов РФ и КНР. Исходя из этих планов, в 2020-х годах, скорее всего, будет заложен еще один атомный авианосец, а также целый ряд крупных кораблей 1 и 2 ранга.