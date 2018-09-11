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Спикер Рады: Российские издания – угроза нацбезопасности Украины

Политика

На Украине «преступлением» является уже одно то, что ты – русский

Киев, 11 сентября 2018, 13:29 — REGNUM  Российские издания на Украине угрожают национальной безопасности Украины, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает 11 сентября УНИАН.

По его словам, украинское информационное пространство частично «оккупировано» российскими изданиями. Поэтому Парубий уверен, что «корреспондентские пункты российских изданий, действующих на Украине — это также вопрос общей угрозы, общий вопрос безопасности в широком смысле».

Напомним, ранее служба безопасности Украины (СБУ) незаконно задержала главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в «государственной измене» только на том основании, что он работал в российском издании.

Ранее Киев уже высылал из страны незаконно российских журналистов.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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