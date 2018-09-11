«Единая Россия» планирует создать коалицию с ЛДПР в ульяновском парламенте

Ульяновск, , 13:23 — REGNUM В Ульяновской области подведены предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания шестого созыва. 10 сентября губернатор региона Сергей Морозов провел консультации с лидерами партий, вошедших в новый состав парламента, и обсудил процесс формирования комиссий, комитетов и группы по реализации указов президента, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Секретарь ульяновского регионального отделения политической партии «Единая Россия» Анатолий Бакаев поблагодарил жителей за участие в голосовании, подчеркнув, что выборы были честными, и «Единая Россия» одержала непростую победу. Партии удалось получить большинство мест в новом парламенте. По его словам, которые приводят местные СМИ, «Единая Россия» предварительно получает 17 мандатов, КПРФ — 14, ЛДПР — четыре, «Коммунисты России» — один.

«В такой ситуации, чтобы работать продуктивно, необходимо создавать коалицию, и у нас уже начались предварительные консультации и переговоры с ЛДПР», — приводятся слова Бакаева, который подчеркнул, что Законодательное собрание, как и ранее, «будет учитывать мнение всех представленных в нем партий, отражающих интересы граждан».

Он также призвал оппозицию «работать конструктивно». В «Единой России» отмечают, что прошедшая избирательная кампания оказалась непростой в связи с федеральной повесткой, и местными вызовами. И подчёркивают, что будут сделаны выводы.

В обновленном парламенте будет представлена и новая партия «Коммунисты России». Напомним, недавно глава региона встретился с лидером объединения и обсудил дальнейшие планы сотрудничества. В числе поднятых вопросов — строительство социально значимых объектов, дорог, празднование 150-летия со дня рождения В.И. Ленина.