Politico: после Бутиной многих русских в США стали считать «шпионами»

Вашингтон, , 13:22 — REGNUM Не так давно жизнь российского эмигранта в Вашингтоне текла своим чередом. Каждые выходные устраивались «славянские вечеринки», на которых гремела европейская популярная музыка и активно разливалась водка, но после «аннексии» Крыма и ареста «российской аппаратчицы» Бутиной все изменилось, и молодые выходцы из России столкнулись с холодом и изоляцией, к которой они совсем не были готовы, пишет Бен Шрекингер в статье для американского издания Politico.

Внезапно молодые русские, живущие в Вашингтоне, оказались на поле битвы новой холодной войны. Так, потенциальные партнеры, которых выходцы из России находили на популярном сайте для знакомств Tinder, стали спрашивать их, не шпионы ли они, арендаторы начали устраивать допросы, а работодатели либо сразу выбрасывают резюме кандидата в мусор, либо просят новых сотрудников не распространяться о своем происхождении в офисе.

«Если это звучит плохо, стоит напомнить, что многие из них — особенно члены оппозиции и геи в изгнании — воспринимаются с большим подозрением собственным правительством, нежели новыми соседями», — оправдывает ситуацию автор.

Для молодых выходцев из России жить в Вашингтоне — часто означает существовать в постоянной двусмысленности шпионских романов времен холодной войны. Безусловно, вопросы о принадлежности к спецслужбам могут быть лишь невинными заигрываниями, а просьба не распространяться о том, из какой страны ты родом, может быть всего лишь шуткой, но полной ясности быть не может. Затем появляется предложение о работе твоей мечты, и начинаешь задумываться о том, везение это или попытка завербовать для чего-то. Когда же друзья, имеющие связи с тем или иным официальным лицом, отказываются от встречи, неизбежен вопрос, мотивировано ли это их занятостью или есть иная причина.

Так, хотя федеральный закон США напрямую запрещает работодателю дискриминировать работников по принципу их происхождения. Тем не менее, как отметил член руководства одной из занимающихся кибербезопасностью компаний, частные фирмы, которые сотрудничают с правительством США в важных областях, избегают приема на работу кандидатов из таких стран, как Россия, Китай и Иран, ссылаясь на «очень жесткую информационную политику».

«Чем плох Вашингтон, так это тем, что в нем очень сложно найти хороших инженеров», — подчеркнул источник Politico.

«А инженеры, приезжающие из России и Китая, очень талантливы», — добавил он.

Более того, тех из граждан США, кто слишком сильно сближается с выходцами из России, могут ожидать серьезные карьерные последствия. В частности, сотрудник одного из аналитических центров, имеющий доступ к секретной информации, поведал недавно, что он стал относиться к своему подчиненному с меньшим доверием потому, что тот слишком часто участвует в программах культурного обмена.

Безусловно, подчеркнул автор, считать, что жизнь молодых выходцев из России превратилась в поток постоянных косых взглядов и двусмысленности, не стоит.

Напомним, правоохранительные органы США задержали гражданку РФ Марию Бутину в июле 2018 года. Ее обвиняют в «ведении деятельности в пользу иностранного государства», в связи с чем Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.