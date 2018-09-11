Власти Испании задумались о конфискации церковного имущества

Мадрид, , 13:12 — REGNUM Состоящее из социалистов правительство Испании намерено возобновить конфискацию церковного имущества, начатую почти два столетия назад либеральным политиком Хуаном Альваресом Мендисабалем, пишет газета ABC 11 сентября.

Министерство юстиции уже несколько недель работает над перечнем церковного имущества, чтобы опубликовать отчет о состоянии церкви. Тема была громко заявлена 10 сентября, когда депутат от Испанской социалистической рабочей партии от Кордобы Антонио Уртадо опубликовал ответ правительства на свой вопрос о судьбе имущества, приписанного церкви епископами, отталкивавшимися от закона 1946 года, который приравнивал их к государственным должностным лицам.

В ответе правительства сообщается, что по действующему законодательству церковь не может вступать во владение общественным достоянием. Поэтому если это имущество в реестре числится как частная собственность, а по факту является общественным достоянием, оно должно быть юридически оформлено в соответствии с действующим законом.

Уртадо пояснил изданию, что после закона об ипотеке от 1998 года церковь как государственное учреждение записано на свое имя большое количество объектов, которые не должны быть в ее собственности. Епископы выступили с осуждением этой инициативы и призвали власти не будить «старые призраки антиклерикализма».

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