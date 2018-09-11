Премьер-министр Украины выступил за ограничение полномочий силовиков

Киев, , 12:58 — REGNUM Силовые структуры должны нести ответственность за злоупотребление полномочиями, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 11 сентября УНИАН.

По его словам, закон «Маски-шоу стоп» должен быть обновлен — в него нужно внести изменения, усиливающие ответственность правоохранителей за необоснованное давление на бизнес. Отмечается, что закон вводит обязательную съемку на камеру процесса обыска.

Напомним, ранее политический эксперт Александр Москалюк заявил, что закон «О национальной безопасности Украины» должен ограничить полномочия службы безопасности Украины (СБУ), связанные с экономическими преступлениями. По словам депутата Борислава Березы, в СБУ есть отдел «К», который «кошмарит» украинский бизнес.