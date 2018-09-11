«Единая Россия» получит 21 мандат в Народном Хурале Калмыкии

Элиста, , 12:45 — REGNUM 21 мандат в Народном Хурале (парламенте) Республики Калмыкия получит «Единая Россия» по итогам выборов, состоявшихся 9 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности свои списки на выборы в парламент республики зарегистрировали восемь партий, но по итогам выборов больше пяти процентов набрали лишь три из них.

По данным избиркома, «Единая Россия» получила на выборах в парламент Калмыкии 68,58% голосов, КПРФ — 13,21%, «Справедливая Россия» — 8,43% голосов. Остальные партии, выдвинувшие свои списки на выборы, не сумели преодолеть пятипроцентный барьер: «Гражданская платформа» набрала 0,86%, «Патриоты России» — 2,03%, «Родина» — 0,51%, Российская экологическая партия «Зелёные» — 0,76%, ЛДПР — 3,43%. Явка в регионе составила более 54%.

В результате из 27 мест в Народном Хурале 21 получит «Единая Россия», еще шесть мандатов у КПРФ, «Справедливая Россия» займет два места в парламенте.

Напомним, что по итогам предыдущего созыва парламента в 2013 году места в Народном Хурале получили представители четырех партий: «ЕР», КПРФ, «Гражданской платформы», «Патриотов России».

9 сентября, в единый день голосования, в России проходит более 4,7 тыс. выборов различного уровня, в 80 регионах. В списки избирателей включены около 65 млн человек.

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