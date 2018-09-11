В Ярославле кандидат-единоросс требует пересчитать голоса после КОИБов

Ярославль, , 12:39 — REGNUM В Ярославле член партии «Единая Россия», кандидат в депутаты Ярославской областной думы Юлия Миронова потребовала ручного пересчета голосов на прошедших выборах. Об этом она сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

Исходя из текста заявления, можно предположить, что Юлия Миронова считает, что на участках могла быть произведена фальсификация итогов голосования в пользу КПРФ. Она требует пересчитать голоса вручную в 5, 6 и 9 избирательных округах, где КПРФ показала высокий результат. В этих округах использовались КОИБы.

В заявлении кандидат указывает, что сравнение результатов выборов в муниципалитет Ярославля год назад и президентских выборов в марте с результатами выборов в Яроблдуму заставляет усомниться в их правильности. Сама Миронова участвовала в выборах по 9 округу и набрала менее 300 голосов, тогда как год назад на выборах в муниципалитет за нее проголосовало более 3000 избирателей. По словам кандидата, итоговый результат сильно отличался и от результатов опросов на выходе из участков.

О том, что выборы были сфальсифицированы при помощи КОИБов, после выборов в муниципалитет заявили представители КПРФ. Они также потребовали ручного пересчета в областной и центральной избирательных комиссиях, но получили отказ. Перед выборами в муниципалитет 2017 года были приняты изменения в областной закон, отменившие обязательный ручной пересчет после КОИБов на 5% участков. Теперь недовольство высказывает уже представитель «Единой России».