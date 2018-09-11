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Защита Вышинского подала апелляцию на продление его ареста

Политика

Соответствующие документы были поданы в Апелляционный суд Херсонской области

Киев, 11 сентября 2018, 12:39 — REGNUM  Защита главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала апелляцию на решение суда о продлении его ареста, сообщил 11 сентября РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.

По его словам, соответствующие документы были поданы в Апелляционный суд Херсонской области.

Напомним, в начале сентября Херсонский городской суд продлил Вышинского еще на 60 дней, до 4 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вышинский был незаконно арестован на Украине по сфабрикованному обвинению в государственной измене. никаких реальных доказательств вины Вышинского не существует.

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Задержание главы «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского
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