Защита Вышинского подала апелляцию на продление его ареста

Киев, , 12:39 — REGNUM Защита главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала апелляцию на решение суда о продлении его ареста, сообщил 11 сентября РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.

По его словам, соответствующие документы были поданы в Апелляционный суд Херсонской области.

Напомним, в начале сентября Херсонский городской суд продлил Вышинского еще на 60 дней, до 4 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вышинский был незаконно арестован на Украине по сфабрикованному обвинению в государственной измене. никаких реальных доказательств вины Вышинского не существует.

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