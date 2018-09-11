Директор Росгвардии вызвал Навального на поединок

Москва, , 12:35 — REGNUM Блогер Алексей Навальный вызван на дуэль главой Росгвардии Виктором Золотовым. Соответствующее обращение Золотова опубликовано на канале Росгвардии в Youtube.

Директор Росгвардии заявил, что блогер оскорбил и оклеветал его, а такие вещи в офицерской среде прощать не принято. Золотов потребовал от оппозиционера поединка, пообещав превратить противника в «отбивную».

"Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — заявил Золотов.

Ранее основанный Навальным «Фонд борьбы с коррупцией» заявил о коррупции в Росгвардии. Подобные нарушения в ведомстве действительно есть, отметил Золотов, однако с ними активно борются.