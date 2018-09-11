Эксперт призвал Киев применить в отношении России идеологию Остапа Бендера

Киев, , 12:26 — REGNUM Политтехнолог Дмитрий Фищенко поддержал инициативу Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Соответствующее заявление Фищенко сделал 11 сентября в эфире телеканала «112 Украина».

Он призвал Киев применить в отношении России «идеологию Остапа Бендера».

«Конечно, мы должны постепенно полностью сводить на нет отношения с Россией. Но это надо делать умно и не поднимать шум. Куда перенаправить восемь поездов с России, в каком направлении — это не вопрос Украины. Это маленький тактический вопрос. В отношении России нужно исповедовать идеологию Остапа Бендера, который когда-то сказал Шуре Балаганову, что нет никакого Рио-де-Жанейро, нет заграницы, это — миф. И волны мирового океана разбиваются о гранит набережной Шепетовки», — сказал Фищенко.

Он сообщил, что из-за войны резко снизилось число украинцев, которые хотят ехать в Россию на заработки.

«Мы много уделяем психологического и внутреннего внимания России. Давайте решать свои вопросы, а от России нам нужно одно — обороняться. Люди найдут способ ездить… Если в 2013 году желающих ехать на заработки в Россию и на Запад было равное число, то сегодня на Россию приходится только 6% украинцев, которые хотят поработать за границей», — пояснил Фищенко.

При этом он отметил, что сегодня между Украиной и Россией рвутся не только экономические, но и родственные связи.

«Конечно, с Россией много контактов и родственных, и других. Но они тоже усыхают. Я знаю очень много людей, которые прекратили общение с родственниками. Они говорят, что мы не понимаем их, они — не понимают нас. Это объективный процесс… К россиянам надо относится с пониманием… Мы привыкли жить в плюралистическом государстве, где можно говорить все что угодно, высказывать разные, диаметрально противоположные мысли. В России этого нет», — добавил Фищенко.

Он также провел параллели между российскими военными учениями «Восток» и масштабными учениями ВС СССР 1981 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что отмена железнодорожного сообщения с Российской Федерацией не принесет убытки «Укрзализнице». По его словам, восемь поездов, идущих из Украины в Россию, будут задействованы на внутренних рейсах и на западном направлении.

Напомним, 6 августа министр инфраструктуры Омелян заявил о желании прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Пассажирские поезда российского формирования перестали ходить на Украину с 14 декабря 2014 г. Сейчас российское направление обслуживается составами исключительно украинского формирования. По итогам пассажироперевозок «Укрзализныци» в прошлом году самыми прибыльными поездами стали составы, курсирующие по маршрутам Киев — Москва и Одесса — Москва.