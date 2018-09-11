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В Ливии призывают к укреплению связей с Алжиром

Политика

Триполи хочет смягчить обострившиеся отношения

В Ливии призывают к укреплению связей с Алжиром
Stefan Krasowski
По пути из Алжира в Ливию

Триполи, 11 сентября 2018, 12:22 — REGNUM  Представитель вооруженных сил Ливии призвал к улучшению взаимоотношения с Алжиром для совместной борьбы с терроризмом, сообщает 11 сентября Anadolu.

Данное заявление было сделано на фоне осложнений в отношениях между двумя странами. Проблемы начались после того, как командующий вооруженными силами Ливии Халифа Хавтар обвинил Алжир в попытке подорвать безопасность страны и пригрозил распространить боевые действия на территорию соседнего государства.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда вооруженные силы НАТО вторглись в страну, что привело к гибели ее лидера Муаммара Каддафи и фактическому расколу государства на несколько частей.

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Гражданская война в Ливии
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