В Ливии призывают к укреплению связей с Алжиром

Триполи, , 12:22 — REGNUM Представитель вооруженных сил Ливии призвал к улучшению взаимоотношения с Алжиром для совместной борьбы с терроризмом, сообщает 11 сентября Anadolu.

Данное заявление было сделано на фоне осложнений в отношениях между двумя странами. Проблемы начались после того, как командующий вооруженными силами Ливии Халифа Хавтар обвинил Алжир в попытке подорвать безопасность страны и пригрозил распространить боевые действия на территорию соседнего государства.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда вооруженные силы НАТО вторглись в страну, что привело к гибели ее лидера Муаммара Каддафи и фактическому расколу государства на несколько частей.

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