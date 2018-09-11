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СМИ Литвы запретили указывать способ и мотивы самоубийств

Политика

Парламент изменил закон о СМИ

Вильнюс, 11 сентября 2018, 12:13 — REGNUM  СМИ Литвы запрещается указывать способ самоубийства (или попыток) и мотивов. Такое решение сегодня, 11 сентября, утвердил парламент Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 75 депутатов поддержали поправки, 9 были против, 23 народных избранников воздержались.

Поправки запрещают СМИ трактовать самоубийства (или намекать), как на способ решения проблем, романтизировать суицид, детализировать произошедшие трагедии.

Напомним, Литва занимает одно из лидирующих мест в мире по числу самоубийств на душу населения. К слову, в России аналогичный закон был принят в 2012 году.

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Самоубийства
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