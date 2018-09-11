В Киеве фракция «Самопомощь» самораспустилась

Киев, , 12:11 — REGNUM Фракция украинской партии «Самопомощь» в Киевском городском совете объявила о самороспуске, сообщает 11 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, ранее четыре депутата из партии поддержали коррупционную инициативу Киевского горсовета передать родственникам депутата Романа Марченко земельные участки в Киеве. При этом ранее Марченко рейдерским путем захватил эти участки.

В партии «Самопомощь» отметили, что документы о коррупционной схеме будут переданы партией в антикоррупционные органы.

Напомним, рейдерский захват — уже «обычное» для Украины событие. Так, глава предприятия «Богдановское» Максим Пирожок смог вернуть свою фирму только спустя пять лет после рейдерского захвата.