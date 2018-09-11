Онлайн: «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности»

Москва, , 13:19 — REGNUM 11 сентября в пресс-центре REGNUM началось двадцатое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности».

Вопросы для обсуждения:

Влияние федеральной власти и национальной повестки дня на ход кампании. Высокая дифференциация результатов по территориям и ее причины. Выборы губернаторов: интерес элиты, качество конкуренции, структура поддержки провластных кандидатов. Региональные и муниципальные кампании. Партии перед новыми вызовами. Вызовы для «Единой России».

Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

В заседании принимают участие:

ОРЛОВ Дмитрий Иванович Председатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Анатольевич Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук ТУРОВСКИЙ Ростислав Феликсович Вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук АЛИЕВ Фирдус Завидович Координатор Экспертного института социальных исследований МИНТУСОВ Игорь Евгеньевич Президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М» НЕЙЖМАКОВ Михаил Игоревич Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций ПОЛЯКОВ Сергей Валентинович Директор Центра социально-политических исследований и проектов ЗАСЛАВСКИЙ Сергей Евгеньевич Научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доктор юридических наук ШАПОВАЛОВ Владимир Леонидович Заместитель директора Института истории и политики МПГУ КУРТОВ Алексей Анатольевич Президент Российской ассоциации политических консультантов МАРКОВ Сергей Александрович Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ КУЗНЕЦОВ Глеб Сергеевич Руководитель Экспертного совета ЭИСИ ГУСЕВ Дмитрий Геннадьевич Председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group КУРБАНГАЛЕЕВА Екатерина Шамильевна Директор АНО «НИЦ «Особое мнение» ЖАРОВ Максим Викторович политолог ДАНИЛИН Павел Викторович Исполнительный директор Центра политического анализа ДАЧЕНКОВ Игорь Борисович Генеральный директор Агентства массовых коммуникаций «Регион Медиа» САЛИН ПавелБорисович Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук ГРОМСКИЙ Алексей Анатольевич Представитель АПЭК в Новгородской области МИЛЕШКИНА Юлия Юрьевна Политтехнолог

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