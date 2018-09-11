Онлайн: «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности»

Москва, 11 сентября 2018, 13:19 — REGNUM 11 сентября в пресс-центре REGNUM началось двадцатое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности».
Вопросы для обсуждения:
- Влияние федеральной власти и национальной повестки дня на ход кампании.
- Высокая дифференциация результатов по территориям и ее причины.
- Выборы губернаторов: интерес элиты, качество конкуренции, структура поддержки провластных кандидатов.
- Региональные и муниципальные кампании.
- Партии перед новыми вызовами. Вызовы для «Единой России».
Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».
В заседании принимают участие:
|ОРЛОВ Дмитрий Иванович
|Председатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук
|ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Анатольевич
|Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук
|ТУРОВСКИЙ Ростислав Феликсович
|Вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук
|АЛИЕВ Фирдус Завидович
|Координатор Экспертного института социальных исследований
|МИНТУСОВ Игорь Евгеньевич
|Президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М»
|НЕЙЖМАКОВ Михаил Игоревич
|Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций
|ПОЛЯКОВ Сергей Валентинович
|Директор Центра социально-политических исследований и проектов
|ЗАСЛАВСКИЙ Сергей Евгеньевич
|Научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доктор юридических наук
|ШАПОВАЛОВ Владимир Леонидович
|Заместитель директора Института истории и политики МПГУ
|КУРТОВ Алексей Анатольевич
|Президент Российской ассоциации политических консультантов
|МАРКОВ Сергей Александрович
|Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ
|КУЗНЕЦОВ Глеб Сергеевич
|Руководитель Экспертного совета ЭИСИ
|ГУСЕВ Дмитрий Геннадьевич
|Председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group
|КУРБАНГАЛЕЕВА Екатерина Шамильевна
|Директор АНО «НИЦ «Особое мнение»
|ЖАРОВ Максим Викторович
|политолог
|ДАНИЛИН Павел Викторович
|Исполнительный директор Центра политического анализа
|ДАЧЕНКОВ Игорь Борисович
|Генеральный директор Агентства массовых коммуникаций «Регион Медиа»
|САЛИН ПавелБорисович
|Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук
|ГРОМСКИЙ Алексей Анатольевич
|Представитель АПЭК в Новгородской области
|МИЛЕШКИНА Юлия Юрьевна
|Политтехнолог
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