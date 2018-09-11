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Онлайн: «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности»

Политика

В пресс-центре REGNUM началось двадцатое заседание экспертного клуба «Регион»

Москва, 11 сентября 2018, 13:19 — REGNUM  11 сентября в пресс-центре REGNUM началось двадцатое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности».

Вопросы для обсуждения:

  1. Влияние федеральной власти и национальной повестки дня на ход кампании.
  2. Высокая дифференциация результатов по территориям и ее причины.
  3. Выборы губернаторов: интерес элиты, качество конкуренции, структура поддержки провластных кандидатов.
  4. Региональные и муниципальные кампании.
  5. Партии перед новыми вызовами. Вызовы для «Единой России».

Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

В заседании принимают участие:

ОРЛОВ Дмитрий ИвановичПредседатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук
ЖУРАВЛЕВ Дмитрий АнатольевичГенеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук
ТУРОВСКИЙ Ростислав ФеликсовичВице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук
АЛИЕВ Фирдус ЗавидовичКоординатор Экспертного института социальных исследований
МИНТУСОВ Игорь Евгеньевич Президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М»
НЕЙЖМАКОВ Михаил Игоревич Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций
ПОЛЯКОВ Сергей Валентинович Директор Центра социально-политических исследований и проектов
ЗАСЛАВСКИЙ Сергей ЕвгеньевичНаучный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доктор юридических наук
ШАПОВАЛОВ Владимир ЛеонидовичЗаместитель директора Института истории и политики МПГУ
КУРТОВ Алексей АнатольевичПрезидент Российской ассоциации политических консультантов
МАРКОВ Сергей Александрович Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ
КУЗНЕЦОВ Глеб СергеевичРуководитель Экспертного совета ЭИСИ
ГУСЕВ Дмитрий ГеннадьевичПредседатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group
КУРБАНГАЛЕЕВА Екатерина ШамильевнаДиректор АНО «НИЦ «Особое мнение»
ЖАРОВ Максим Викторовичполитолог
ДАНИЛИН Павел ВикторовичИсполнительный директор Центра политического анализа
ДАЧЕНКОВ Игорь БорисовичГенеральный директор Агентства массовых коммуникаций «Регион Медиа»
САЛИН ПавелБорисовичДиректор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук
ГРОМСКИЙ Алексей АнатольевичПредставитель АПЭК в Новгородской области
МИЛЕШКИНА Юлия ЮрьевнаПолиттехнолог

Приглашаем читателей присоединиться к онлайн-трансляции.

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Пресс-центр ИА REGNUM
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