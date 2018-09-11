Украина примет посла США по вопросам религии

Киев, , 12:09 — REGNUM Американский посол по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк совершит официальный визит на Украину. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Отмечается, что на Украине дипломат встретится с представителями правительства и религиозными лидерами. Темой встречи будет защита и поощрение свободы религии.

Сэм Браунбэк также отправится в Польшу, где примет участие в совещании ОБСЕ, и Узбекистан. В Узбекистане представитель США намерен обсудить недавние шаги Ташкента в вопросах свободы вероисповедания.

Как сообщало ИА REGNUM, Украинская православная церковь рассчитывает на получение автокефалии от Константинопольского патриархата. Если это произойдет, Русская православная церковь будет вынуждена разорвать отношения с Константинополем, ранее заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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