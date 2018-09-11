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МИД Франции призвал возобновить международный диалог по ситуации в Йемене

Политика

Франция призывает стороны к выполнению обязательств по защите гражданских лиц, безопасности гуманитарного и медицинского персонала

Париж, 11 сентября 2018, 12:07 — REGNUM  МИД Франции призывает стороны как можно скорее возобновить дискуссии по ситуации в Йемене под руководством специального посланника ООН Мартина Гриффитса, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Франция призывает стороны к выполнению обязательств по защите гражданских лиц, безопасности гуманитарного и медицинского персонала.

МИД Франции осуждает нарушения норм международного гуманитарного права в Йемене всеми ответственными сторонами, а также угрозы, связанные с атаками сил Хаути на территории Саудовской Аравии и международной навигацией в проливе Баб-эль-Мандеб.

Гражданская война в Йемене длится с 2014 года между хуситами и правительственными войсками. 26 февраля 2015 года было начато вторжение в Йемен коалиционных сил арабских государств под руководством Саудовской Аравии.

Напомним, 27 июня в Париже собрались представители государств и международных агентств, наиболее активно участвующие в Йемене, для обсуждения чрезвычайной гуманитарной ситуации и принятия конкретных мер.

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Политическая жизнь Франции
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