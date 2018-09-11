Миронов: В Калмыкии студентке, снявшей вброс на выборах, грозят отчислением

Москва, , 11:59 — REGNUM Девушке, зафиксировавшей на видео момент вброса бюллетеней в Ики-Бурульском районе Республики Калмыкия, угрожают отчислением из вуза. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов 11 сентября в ходе пленарного заседания Госдумы.

По его словам, девушка, член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, отошла с участка, но оставила включенной камеру, которая сняла момент вброса избирательных бюллетеней. Девушка составила жалобу на массовый вброс бюллетеней. Однако другие члены УИК отказались ее подписывать.

По словам Миронова, декан Калмыцкого государственного университета, в котором учится девушка, угрожал ей исключением, если она не отзовет жалобу. Глава партии в связи с ситуацией обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и главе Калмыкии Алексею Орлову.

«Что они себе позволяют! Девчонке-сироте выламывают руки в прямом и переносном смысле, чтобы она забрала заявление! Я обращаюсь и к главе Калмыкии Орлову — вы хотите свой пост потерять? Потеряете! Если у вас такие чудеса происходят в республике. Не сметь трогать девчонку! Немедленно отпустить, и если, не дай бог, ее отчислят, я до президента дойду», — заявил Миронов.

С высокой парламентской трибуны Миронов публично поддержал студентку и пообещал держать ситуацию на контроле.

Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием в ректорат, а также в пресс-службу Калмыцкого госуниверситета. В пресс-службе обещали подготовить комментарий в связи с ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, об инциденте с вбросом бюллетеней на участке в Калмыкии накануне говорила и председатель ЦИК Элла Памфилова. В СКР сообщили о начале проверки по факту размещения видеоролика. По результатам проверки в следственных органах обещают принять решение. Проверка находится на особом контроле у руководства следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия.

9 сентября в регионе состоялись выборы в Народный Хурал (парламент) республики.

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