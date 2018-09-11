Global Times: Пошлинами компании обратно в США загнать не получится

Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Попытки Вашингтона вернуть с помощью введения пошлин на иностранные товары рабочие места назад в США не увенчаются успехом, поскольку американские компании, работающие на сегодняшний день в Китае, не покинут китайский рынок даже ради блага своей страны, пишет китайское издание The Global Times.

Президент США Дональд Трамп написал недавно в своем Twitter о том, что компания Ford отказалась от плана продавать в США произведенные в КНР автомобили Focus Active «из-за угрозы увеличения пошлин».

«Это лишь начало. Этот автомобиль теперь можно производиться в США, и Ford не придется платить никаких пошлин», — добавил Трамп.

В ответ на это заявление в компании поспешили прояснить ситуацию, указав, что с учетом малых объемов ожидаемых продаж автомобиля производить его на территории США будет невыгодно.

Такая ситуация сложилась и в случае с компанией Apple, которую глава Белого дома призвал перенести производство из Китая в США. Ответа компании на данное предложение пока не последовало, но американские СМИ подсчитали, что при таком развитии событий стоимость iPhone может возрасти до $2 тыс.

В Белом доме совсем не понимают то, каким образом работают глобальное производство и производственные связи, а призывы производить свою продукцию в США звучат наивно. Пошлины же, вместо того чтобы заставить компании подчиниться требованиям Вашингтона, отпугнут их. Если ввести ввозные пошлины для американских компаний, они не откажутся от Китая ради своей страны: пока Пекин не усложняет им жизнь, они будут продолжать производство в КНР, поскольку на китайском рынке они могут продолжать получать прибыль, а в США нет.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил о готовности Пекина ответить на любые пошлины США — даже в случае если они будут затрагивать весь китайский экспорт в США. Также необходимо отметить, что некоторые американские компании уже заявили о своих планах перенести частично или полностью свое производство из США в КНР. Одной из них стала компания Harley-Davidson.