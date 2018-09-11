Посол Швеции об основателе WikiLeaks: «Его пока не судили»

Москва, , 11:53 — REGNUM Если основатель разоблачительного ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж, подозреваемый в сексуальных преступлениях, будет экстрадирован в Швецию, то его ждет расследование. Об этом заявил посол Швеции в Москве Петер Эриксон в интервью РИА Новости.

«Совершал он (Джулиан Ассанж) их (преступления) или нет, мы не знаем, его пока не судили, — сказал шведский дипломат. — Если его выпустят из посольства Эквадора и передадут Швеции, то будет, конечно, расследование».

При этом Эриксон добавил, что Стокгольм никогда не выдаст основателя разоблачительного ресурса США, если там ему будет грозить смертная казнь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где он укрывается из-за опасения экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в уголовных преступлениях.

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