ХАМАС ищет возможность снятия 11-летней блокады сектора Газа

Рамалла , , 11:54 — REGNUM Бывший лидер партии ХАМАС Халед Машаль заявил, что движение, членом которого он является, ищет возможность снятия 11-летней блокады с сектора Газа, сообщает 11 сентября Anadolu.

«Израиль никогда не откажется от суверенитета над оккупированными территориями, если только он не будет вынужден сделать это», — подчеркнул Машаль.

Напомним, блокада сектора Газа еврейским государством началась в 2006 году, после того, как партия ХАМАС победила на выборе в данном регионе. Блокада была ужесточена, когда группировка оттеснила от власти партию ФАТХ.

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