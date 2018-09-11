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ХАМАС ищет возможность снятия 11-летней блокады сектора Газа

Политика

Добровольно Израиль на это не пойдет

Рамалла , 11 сентября 2018, 11:54 — REGNUM  Бывший лидер партии ХАМАС Халед Машаль заявил, что движение, членом которого он является, ищет возможность снятия 11-летней блокады с сектора Газа, сообщает 11 сентября Anadolu.

«Израиль никогда не откажется от суверенитета над оккупированными территориями, если только он не будет вынужден сделать это», — подчеркнул Машаль.

Напомним, блокада сектора Газа еврейским государством началась в 2006 году, после того, как партия ХАМАС победила на выборе в данном регионе. Блокада была ужесточена, когда группировка оттеснила от власти партию ФАТХ.

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