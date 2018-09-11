Госдума 13 сентября обсудит законопроект о гарантиях «предпенсионерам»

Москва, , 11:50 — REGNUM Госдума намерена в сентябре начать обсуждение пакета президентских законопроектов о пенсионной системе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

В Госдуму 6 сентября поступили президентские поправки в законопроект, предусматривающие дополнительные социальные гарантии гражданам, которых коснутся перемены в пенсионном законодательстве. До 24 сентября комитет по труду и социальной политике принимает поправки, сроки дальнейшей работы над указанным законопроектом будут определены после заседания комитета по труду, отметил он.

В рамках пенсионной реформы кроме этого законопроекта Госдуме предстоит рассмотреть инициативы, внесенные президентом РФ.

Так, уже 13 сентября Госдума в первом чтении обсудит законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста, сообщил Жуков.

В октябре парламентарии в первом чтении рассмотрят изменения в Налоговый кодекс в части сохранения льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.