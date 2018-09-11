«Восток-2018»: проверка возможностей в масштабах большой региональной войны

Москва, , 11:48 — REGNUM Учения «Восток-2018» имеют беспрецедентный масштаб для современной России, они позволят оценить возможности Центрального и Восточного военных округов, а также проверить систему управления войсками в масштабах операции, соответствующей большой региональной войне, отметил во вторник, 11 сентября, обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя начало масштабных учений.

В учениях «Восток-2018» примут участие 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч танков, бронетранспортеров и БМП, более тысячи самолетов и вертолетов, около ста кораблей. Войска будут отрабатывать нанесение массированных авиаударов, высадку морского и воздушного десантов и действия мобильных групп в тылу противника.

Начавшиеся военные учения «Восток-2018» имеют беспрецедентный масштаб для современной России. Последний раз что-то близкое по количеству участников и военной техники имело место ещё во времена СССР — учения «Запад-81».

К тому же дополнительный интерес представляет участие в учениях вооруженных сил Китая и Монголии. Это свидетельствует о достаточно глубоких отношениях между странами.

Учения позволят объективно оценить возможности Центрального и Восточного военных округов, реальной боеспособности входящих в них подразделений. Кроме того, имеется возможность проверить реальные возможности элементов автоматизированной системы управления войсками в масштабах операции, соответствующей большой региональной войне с участием всех родов войск.