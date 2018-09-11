Украину призвали финансировать армию, а не нацгвардию

Киев, , 11:44 — REGNUM Бывший заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко призвалправительство Украины выделять на нужды армии не менее 3% ВВП, а не 2,5% как в прошлые годы. Об этом Романенко заявил в эфире телеканала «ЗIK».

Он раскритиковал правительство страны за то, что оно поровну распределяет бюджетные средства между ВСУ и другими силовиками, в частности внутренними войсками (Нацгвардия).

«У нас принят закон о безопасности, который определяет, что на сектор безопасности и обороны нужно выделять 5% от валового внутреннего продукта… Это около 200 млрд грн. (7,077 млрд долл.). По этому закону 3% должны идти именно на Вооруженные силы Украины. Война на дворе, гибридная война, а за время войны у нас средства делились пополам (с другими силовыми ведомствами Украины). Это неправильно… Сегодня нужно выполнить закон относительно этих 3%», — призвал Романенко правительство.

Он напомнил, что минобороны Украины повысило эффективность и прозрачность использования бюджетных средств в результате внедрения системы электронных закупок «Позоро».

"За время войны у нас ввели систему «Прозоро», которая позволила сэкономить в Министерстве обороны сотни миллионов гривен. Это очень важно. Кроме того, в аппарат Минобороны зашли волонтеры, они проявили себя по-разному», — добавил Романенко.

Как сообщалось, 7 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на 2019 год оборонный бюджет Украины должен быть увеличен до 201 млрд грн.

«Вчера на заседании СНБО предложил увеличить оборонный бюджет-2019 на 23 млрд грн по сравнению с текущим годом — до 201 млрд грн. При эффективном использовании такой бюджет дает возможность не только обновить вооружение, но и увеличить зарплату нашим военным», — отметил Гройсман.

Напомним, ранее Киев увеличил расходы по линии министерства обороны в 2018 году, по сравнению с 2017-м, почти на 25% (до86 млрд грн или 3,043 млрд долл). На обеспечение деятельности ВСУ и подготовку войск в бюджете-2018 заложено почти 60 млрд грн (2,123 млрд долл), причем половина из этой суммы — 30 млрд грн — это зарплаты военных.