Глава секретной службы ФРГ Маасен должен объясниться перед бундестагом

Берлин, , 11:37 — REGNUM Глава ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Маасен предстанет 12 сентября перед бундестагом, чтобы разъяснить свою позицию по событиям в Хемнице, передает немецкий телеканал N-TV.

Маасену придется отвечать на вопросы контрольного комитета и комитета бундестага по внутренней политике. Между тем немецкие политики усиливают давление на Маасена, заявляя, что он непригоден для занимаемой им должности.

«Либо ему удастся развеять сомнения, которые он посеял своими заявлениями и ведением дел, либо он поступит халатно и более не будет считаться достойным доверия защитником нашей конституции», — заявил лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер.

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Как сообщало ИА REGNUM, Маасен разошелся в оценке протестов в Хемнице с точкой зрения правительства и канцлера Германии Ангелы Меркель. По мнению Маасена, сообщения об устроенных националистами погромах в городе и преследовании мигрантов являются дезинформацией.

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