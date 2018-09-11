Наджиб Разак доказал наличие пожертвований от Саудовской Аравии

Куала-Лумпур, , 11:28 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак опубликовал документы, которые, как он утверждает, являются доказательством того, что королевство Саудовской Аравии действительно пожертвовало ему деньги в 2011 году, сообщает Sindonews.

Сумма пожертвования составила 100 млн долларов США.

Документы в форме письма от саудовского принца Абдаллы ибн Абдул Азиз Аль Сауда от 1 февраля 2011 года были опубликованы на странице Наджиба Разака в Facebook.

Издание отмечает, что пожертвование было передано Наджибу Разаку в знак признания его вклада в исламский мир.

«Учитывая дружеские отношения, которые мы разработали на протяжении многих лет, я настоящим даю вам сто миллионов долларов США. Это всего лишь оценка ваших заслуг, и я надеюсь, что эта премия побудит вас продолжить работу по продвижению ислама во всем мире», — говорится в письме саудовского принца.

Наджиб Разак на своей странице в Facebook заявил, что королевская семья Саудовской Аравии решила внести свой вклад после восстания арабской весны в конце 2010 года, поразившей мусульманские страны Ближнего Востока и Африки.

«Покойный король Абдулла был очень обеспокоен в то время и пытался заплатить исламским лидерам и правительству большие деньги для поддержания стабильности. В то время цены на нефть были высокими, и Саудовская Аравия получила от этого доход», — заявил Наджиб Разак.

Бывший премьер-министр добавил, что деньги, предоставленные ему, использовались только для политических целей.

Напомним, Абдалла ибн Абдул Азиз Аль Сауд скончался 23 января 2015 года после трёхнедельной госпитализации по причине пневмонии.

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