После расширения правящих в Сейме Литвы – новый «пророссийский» вице-спикер

Вильнюс, , 11:19 — REGNUM Правящая коалиция в парламенте Литвы сегодня, 11 сентября, официально расширилась до трёх фракций, что гарантирует большинство, сообщает корреспондент ИА REGNUM. К правящим Союзу крестьян и зелёных и Социал-демократической партии труда присоединилась фракция партии «Порядок и справедливость». После подписания соглашения, председатель «аграриев» Рамунас Карбаускис объявил, что в правление парламента будет возвращена должность шестого вице-председателя и её займёт Ремигиюс Жемайтайтис.

Тем временем литовские СМИ активно критикуют Жемайтайтиса за его интервью литовскому еженедельнику на русском языке «Экспресс-неделя», где политик, в одном из эпизодов рассуждая о внешней политике, усомнился в эффективности и необходимости санкций в отношении России. 10 сентября в парламенте, когда было объявлено, что к правящей коалиции присоединяется «Порядок и справедливость», журналисты буквально набросились на Жемайтайтиса, спрашивая, почему он даёт интервью «инструменту влияния Кремля», почему он высказывается за добрососедские отношения с Россией и так далее.

Политик от своих слов не отказался и в целом призвал журналистов больше общаться с русскоязычными СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правящую коалицию с сегодняшнего дня входит 73 депутата: 55 от крестьян-зелёных, 11 от социал-демократов-трудовиков, 7 от «Порядка и справедливости». Правящие также пользуются негласной поддержкой Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей, которые не входят в коалицию, но и не являются оппозицией. Эта фракция насчитывает 8 членов, которые зачастую голосуют так, как просят крестьяне-зелёные. Таким образом правящая коалиция фактически может рассчитывать на 81 голос при принятии ключевых законопроектов. Всего в Сейме Литвы 141 кресло.