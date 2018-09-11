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Названа дата инаугурации губернатора Орловской области

Политика

Удостоверение губернатора Клычков уже получил

Названа дата инаугурации губернатора Орловской области
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Орел, 11 сентября 2018, 11:17 — REGNUM  Церемония вступления в должность губернатора Орловской области Андрея Клычкова состоится 14 сентября. Об этом сообщает «Первый областной» со ссылкой на собственный источник в администрации.

Сегодня, 11 сентября, председатель областной избирательной комиссии вручила Клычкову удостоверение губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Орловской области состоялись досрочные выборы губернатора. Явка на выборах составила 57,77%. Победителем стал кандидат от КПРФ, врио губернатора Андрей Клычков, за которого проголосовали более 83,5% избирателей. Руслан Перелыгин получил 4,84% голосов, Евгений Алехин — 3,99%, Андрей Куцын — 2,91%, Елена Крачнакова — 2,78% голосов избирателей.

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Досрочные выборы губернатора Орловской области в 2018 году
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