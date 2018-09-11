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Госдума прекратила полномочия Иосифа Кобзона

Политика

В связи со смертью артиста и депутата

Москва, 11 сентября 2018, 11:13 — REGNUM  Госдума прекратила полномочия депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, соответствующее постановление приняла на заседании нижняя палата парламента.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81 году жизни от онкологии.

В последний путь певца проводили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, столичный мэр Сергей Собянин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, певица Алла Пугачева, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и многие другие. Кобзон похоронен на Востряковском кладбище.

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Кончина Иосифа Кобзона
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