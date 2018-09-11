Васильев: Дагестан заплатил очень высокую цену за роскошь своей элиты

Махачкала, , 11:12 — REGNUM Новый глава Дагестана Владимир Васильев обозначил приоритеты в своей деятельности на ближайшее будущее. Прежде всего, будет продолжено очищение органов власти республики от нечистоплотных на руку чиновников. По словам Васильева, слишком долго народ Дагестана жил плохо из-за того, что верхушка жила в свое удовольствие.

«Народ Дагестана живет очень скромно, в том числе потому, что часть общества жила слишком хорошо. Часть людей, незаконно обогатившихся ранее, поняла и приняла предлагаемый выход из сложившейся ситуации», — заявил Васильев 10 сентября в ходе совещания с участием руководителей органов законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления.

По словам нового руководителя республики, к тем представителям власти, кто осознал и пришел с повинной, будут применены другие «решения их судьбы». Как отметил Васильев, кроме длительного лишения свободы, есть и более мягкие наказания, в частности домашний арест. Но такие «льготы» получат лишь те, кто сам вернул народу все украденное.

«Безвременье для Дагестана закончилось, республика заплатила очень высокую цену за роскошь своей элиты. Все это видели, слышали. У всех, кто нечистоплотно вел свои дела и исполнял обязанности, есть законный выход из ситуации — вернуть украденное», — призвал Владимир Васильев.

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Напомним, в единый день голосования 9 сентября новым главой Дагестана был избран Владимир Васильев. Он был назначен врио главы региона 3 октября 2017 года вместо отправленного в отставку Рамазана Абдулатипова. Сразу после назначения Васильев развернул в Дагестане мощную антикоррупционную кампанию. Ряд высокопоставленных чиновников, в том числе бывший председатель правительства Абдусамад Гамидов, оказались под арестом по подозрению в расхищении государственных денежных средств на миллиарды рублей. Как доложил Васильев Путину, всего было уволено более 200 чиновников.

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