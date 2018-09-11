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В Турции выданы ордеры на арест 73 членов ФЕТО

Политика

Спецоперации по розыску обвиняемых проходят в нескольких регионах страны

Анкара, 11 сентября 2018, 11:26 — REGNUM  Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 73 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 11 сентября Anadolu.

ФЕТО считается в стране террористической организацией и ее деятельность на территории государства запрещена.

Лидер группировки религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, скрывающийся в США, обвиняется в попытке государственного переворота. Мыслитель отвергает подобные обвинения.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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Попытка военного переворота в Турции
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