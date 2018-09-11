Замглавы ЦИК считает «несомненной победой» результаты «ЕР» на выборах

Москва, , 11:02 — REGNUM Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев назвал «несомненной победой» результаты партии «Единая Россия» по итогам единого дня голосования.

«Безусловно, если говорить о победителе в этой избирательной гонке, то, конечно, это партия «Единая России», потому что 60% мандатов позволяют ей почти во всех субъектах Российской Федерации — в законодательных собраниях и представительных органах столиц субъектов РФ — сформировать свое устойчивое большинство. Это, конечно, несомненная победа данной партии», — сказал он Николай Булаев в интервью телеканалу «Россия 1».

«Единая Россия» победила по спискам в 13 из 16 избирательных кампаний, а с учетом одномандатников имеет контроль во всех 16 регионах. На выборах в гордумы 10 из 12 городов партия одержала чистую победу, но с учетом списков и одномандатников будет иметь контроль над всеми заксобраниями.

Средний процент голосов, набранный «Единой Россией» на выборах в законодательные собрания, — 49,88%, а вместе с одномандатниками — более 60%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 26 регионах в Единый день голосования прошли выборы высших должностных лиц, в 16 — депутатов Законодательных собраний, в 12 — депутатов административных центров, в 8 — выборы глав административных центров, а также 15 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых было замещено 23 100 мандатов. Также прошли досрочные выборы семи депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

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