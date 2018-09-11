Цивилёв выдвинул в сенаторы от Кузбасса экс-спикера облпарламента Синицына

Кемерово, , 11:01 — REGNUM Представителем Кемеровской области в Совете Федерации станет бывший спикер парламента региона Алексей Синицын, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв в ходе Восточного экономического форума.

Напомним, 9 сентября в регионе прошли досрочные выборы губернатора. Их выиграл врио главы Сергей Цивилёв (Единая Россия»). Он набрал 81,29% голосов избирателей.

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«Сенатором от исполнительной власти пойдёт Синицын Алексей Владимирович, он у меня был руководителем штаба избирательного, он пойдёт от исполнительной власти. А от законодательной власти — второй человек — это уже, когда сформируется новое законодательное собрание, они будут принимать решение, кого выдвинуть», — цитирует ТАСС Цивилёва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до апреля 2018 года Алексей Синицын занимал пост председателя Совета народных депутатов Кузбасса. Но сразу после своей досрочной отставки на эту должность начал претендовать теперь уже экс-губернатор региона Аман Тулеев. И на внеочередной сессии областного Совета народных депутатов 10 апреля Тулеев был выдвинут и получил её. Спкстя несколько недель Алексей Синицын стал и. о. заместителя губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления.

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