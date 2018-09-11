Кабул, , 11:01 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы отправить делегацию для мирных переговоров с официальными лицами США, сообщает 11 сентября Reuters.

Террористы проводят встречи для определения лиц, которые должны войти в делегацию, а также повестки, которая будет поднята во время переговоров.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также хотят обсудить обмен заключенными, а также возможное заключение мира, если они увидят серьезные намерения со стороны США.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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