Глава МИД Германии: терроризм не изменит наш образ жизни

Берлин, , 10:50 — REGNUM Любовь сильнее ненависти к террористам, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, вспоминая теракт 11 сентября в Нью-Йорке. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

«Обрушающиеся башни отпечатались в нашей памяти. 3 тыс. человек погибли под их руинами. 11 сентября 2001 года терроризм поразил нас в самое сердце. Он многое у нас забрал. Но он никогда не изменит наш образ жизни: любовь сильнее ненависти», — написал Маас».

Напомним, 11 сентября 2001 года произошел самый крупный теракт в истории, в результате которого погибли 2977 человек и еще 24 пропали без вести. Два угнанных террористами пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра. Американская комиссия возложила ответственность за нападение на группировку «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее лидера Усаму бен Ладена.