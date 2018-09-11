Володин: Госдума практически разобралась с законодательными завалами

Москва, , 10:38 — REGNUM Госдума практически полностью разобралась с законодательными завалами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая осеннюю сессию.

«Сегодня на рассмотрении в Государственной думы законопроектов находится вдвое меньше, чем два года назад. А именно 1118 законопроектов», — сказал спикер Госдумы.

Причем, по его словам, 406 — на стадии предварительного рассмотрения в комитетах, 468 — готовятся комитетами к рассмотрению в первом чтении, 241 — готовятся к рассмотрению во втором чтении и три — к рассмотрению в третьем чтении.

«Мы практически полностью разобрались с законодательными завалами — осталось 55 законопроектов от прошлых созывов», — отметил он.

Теперь, подчеркнул Володин, у законодателей больше времени для того, чтобы проводить экспертизу инициатив.