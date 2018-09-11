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Володин поручил провести Форум молодых законодателей

Политика

До конца 2018 года

Москва, 11 сентября 2018, 10:30 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил до конца 2018 года провести Форум молодых законодателей, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

«Предлагаю провести Форум молодых законодателей до конца текущего года. Прошу к организации форума подключиться комитетам Государственной думы. Наша задача — сформировать институт молодых законодателей и экспертов», — заявил Володин.

Он отметил, что Молодежная палата при Государственной думе в ближайшее время станет более представительной, в три раза увеличится ее состав (до 267 человек). В нее войдут представители парламентских партий, студенчества, молодые депутаты разных уровней.

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