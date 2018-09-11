Володин поручил провести Форум молодых законодателей

Москва, , 10:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил до конца 2018 года провести Форум молодых законодателей, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

«Предлагаю провести Форум молодых законодателей до конца текущего года. Прошу к организации форума подключиться комитетам Государственной думы. Наша задача — сформировать институт молодых законодателей и экспертов», — заявил Володин.

Он отметил, что Молодежная палата при Государственной думе в ближайшее время станет более представительной, в три раза увеличится ее состав (до 267 человек). В нее войдут представители парламентских партий, студенчества, молодые депутаты разных уровней.