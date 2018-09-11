Прорыв трубы в Петербурге надолго «закрыл» площадь Ленина для митингов

Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM Устранение последствий крупной коммунальной аварии на площади Ленина в Санкт-Петербурге продлится до конца сентября. В связи с этим власти города предложили перенести ранее согласованный на 16 сентября митинг против пенсионной реформы с площади Ленина в Удельный парк.

Организаторы акции, среди которых представители парламентской и внепарламентской оппозиции, выразили свое несогласие с решением Смольного и заявили о намерении провести митинг на ранее согласованном месте, если им не предложат равноценную площадку в центре города.

Напомним, прорыв трубы холодного водоснабжения произошел утром 6 сентября на проезжей части площади Ленина. Авария оказалась серьезной, затронув, в том числе, старые коммуникации, проложенные еще в 1917 году. Из-за прорыва Смольный не разрешил проведение на площади акции сторонников Навального по «пенсионной» теме. Попытка ее проведения днем 9 сентября была пресечена сотрудниками полиции и Росгвардии. Задержаны несколько сотен участников акции, они привлечены к административной ответственности.

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Организаторы новой акции, намеченной на 16 сентября, предлагают Смольному прервать ремонтные работы на площади Ленина на время проведения митинга или предоставить им альтернативную площадку в центре Петербурга, например, Марсово поле.

Кроме того, они уверены, что «есть все возможности провести митинг на площади Ленина в части, не затронутой аварией». Власти города ранее сообщили, что это может привести к угрозе жизнью и здоровью граждан,

«В случае отказа, как и заявляли ранее, готовы выйти на несанкционированную акцию», — заявили члены оргкомитета, среди которых депутаты Заксобрания от ЛДПР, «Яблока», «Партии роста», а также представители партии «Справедливая Россия» и движения «Открытая Россия».

Ранее прокуратура Петербурга предостерегла от нарушения общественного порядка в случае проведения не разрешенных акций.

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