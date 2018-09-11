Президентские инициативы делают пенсионный закон «менее технократичным»

Москва, , 10:27 — REGNUM Завтра, 12 сентября, в Госдума пройдет заседание рабочей группы по законопроектам о пенсионной системе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая осеннюю сессию Госдумы.

«Завтра состоится очередное заседание рабочей группы, созданной по итогам парламентских общественных слушаний, которые мы провели 21 августа», — сообщил он.

Задача рабочей группы во взаимодействии с правительством, экспертным сообществом и деловым, профессиональным сообществом проанализировать и обобщить поправки, поступающие к принятому в первом чтении правительственному законопроекту, указал спикер Госдумы.

«Внесенные на прошлой неделе президентом законодательные инициативы существенно улучшают закон, делают его менее технократичным, более социальным и справедливым», — подчеркнул Володин.