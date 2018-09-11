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Европарламент помянул жертв обрушения моста в Генуе и лесных пожаров

Политика

Депутаты начали заседание с минуты молчания

Страсбург, Франция, 11 сентября 2018, 10:31 — REGNUM  Депутаты Европейского парламента почтили минутой молчания память о погибших в недавних европейских трагедиях. Об этом сообщается на официальной странице Европарламента в Twitter.

«В начале пленарного заседания члены провели минуту молчания, почтив жертв лесных пожаров в Греции, обрушения моста в Генуя и наводнения в итальянской Калабрии. Парламент солидарен со всеми, кого затронули эти трагедии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами разрушительного пожара 23 июля в районе Афин стали 94 человека. При обрушении моста в итальянском городе Генуя 14 августа погибли 43 человека. Жертвами наводнения в Калабрии во второй половине августа стали 11 туристов.

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Обрушения мостов
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