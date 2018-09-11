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Володин назвал условия возращения делегации в ПАСЕ

Политика

«Надеемся, что разум возобладает»

Володин назвал условия возращения делегации в ПАСЕ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Вячеслав Володин

Москва, 11 сентября 2018, 10:23 — REGNUM  Участие делегации России в ПАСЕ будет зависеть от решения Ассамблеи по вопросу о полномочиях национальных делегаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая сессию.

«Осенью Парламентская Ассамблея Совета Европы будет рассматривать вопрос о полномочиях национальных делегаций. От этого решения зависит наше участие в работе ПАСЕ», — сказал он.

Российская делегация настаивает на поправках в регламент Ассамблеи, гарантирующих полноправное участие национальных делегаций в работе.

«Надеемся, что разум возобладает и базовые принципы парламентаризма будут защищены», — заявил Володин.

В июле 2018 г. Бюро ПАСЕ приняло решение о подготовке доклада к осенней сессии о полномочиях и праве голоса национальных делегаций.

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