Жириновский призвал отдать накопительную пенсию гражданам РФ

Москва, , 10:24 — REGNUM Для того чтобы повысить довольствие пенсионеров в РФ, нужно в первую очередь вернуть накопительную часть пенсии гражданам РФ. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Накануне об очередной заморозке накопительной части пенсии сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

«Накопительную пенсию опять заморозили. Так зачем мы даём её в руки государства? Главный подход ЛДПР к пенсионной реформе: отдайте накопительную пенсию гражданам», — заявил Жириновский.

По его словам, граждане таким образом смогут сами решать, сколько откладывать на пенсию, начиная с первого трудового дня.

«Через 45 лет там будут огромные деньги. А так — государство взяло и заморозило. Ну сколько можно терпеть это крепостное право?» — возмутился Жириновский.