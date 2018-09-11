Киев призывает Запад ввести санкции в отношении морских портов России

Киев, , 10:20 — REGNUM Ситуация в Азовском море несет для Украины «военно-экономические угрозы». Об этом в эфире телеканала «ЗIK» заявил бывший заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, украинские порты и бизнес несут большие финансовые потери из-за регулярных и длительных задержек украинских судов со стороны российских пограничников.

«Идут потери от задержек на досмотр. На это россияне имеют право. Но каждый час задержки — это несколько тысяч долларов. За сутки набегают соответствующие суммы, и Украина теряет», — сказал Романенко.

Он сообщил, что Киев ведет работу над вводом западных санкций в отношении черноморских портов России за системные проверки украинских судов со стороны РФ.

«Везде идет гибридная война. На уровне правительства министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился к странам ЕС и США, чтобы ввели санкции в отношении черноморских портов России. Санкции будут адекватными тем потерям, которые несет Украина по двум портам и экономической деятельности в Азовском море. Эта работа делается», — рассказал Романенко.

При этом он признал, что Украина не может эффективно противостоять ВМФ России в Черном и Азовском морях.

«Ситуация довольно серьезная… Они за последние год-полтора существенно нарастили там свой корабельный состав Военно-морского флота. Туда завели десантные корабли, ракетные катера из Каспийского моря с ракетами «Калибр», которые использовались для обстрела целей в Сирии. По разным оценкам, нарастили на 40−60 кораблей. К сожалению, у нас таких возможностей нет. В прошлом году мы приняли на вооружение шесть артиллерийских катеров, три из которых появились в Азовском море. Работаем над тем, чтобы оснастить катера ракетными комплексами, но для этого нужны время и деньги», — добавил Романенко.

Он также призвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принять морскую доктрину Украины.

«Это принципиальный документ, который в изменившихся условиях в Азовском и Черном морях обозначит использование вод Азовского моря и Керченского пролива, гражданских судов и морских кораблей», — подытожил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Россия задержала более 150 иностранных судов, которые направлялись в украинские порты в Азовском море.

«У меня нет точных данных, но это, кажется, более 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты. Российские пограничники продолжают осматривать те суда, которые идут в украинские порты в Азовском море», — сказал Слободян.

По его словам, суда, которые направляются в украинские порты, очень долго получают разрешения для прохождения через пролив. Слободян отметил, что иногда им приходиться ожидать по несколько суток. В то же время суда, которые направляются в порты РФ в Азовском море, проходят Керченский пролив почти без задержек.

Напомним, Россия имеет право осматривать суда в рамках договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Договор 2003 года предусматривает, что Азовское море, которое является внутренними водами Украины и РФ, разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Согласно документу, торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом РФ или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.