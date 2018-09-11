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Госдума почтила память Кобзона и Коровникова

Политика

Отрылась осенняя сессия Госдумы

Москва, 11 сентября 2018, 10:19 — REGNUM  Госдума почтила память депутатов Иосифа Кобзона и Александра Коровникова, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

«Их знает вся страна, они свою жизнь посвятили служению интересам наших избирателей и государства», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отметим, что Кобзону сегодня исполнился бы 81 год.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81 году жизни от онкологии.

10 августа после тяжёлой болезни ушёл из жизни депутат Государственной думы от Новгородской области Александр Коровников.

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Кончина Иосифа Кобзона
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