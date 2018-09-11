Жириновский: атаку 11 сентября в Нью-Йорке нельзя считать терактом

Москва, , 10:20 — REGNUM Атака на две башни Всемирного торгового цента в Нью-Йорке в 2001 году не похожа на теракт. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

«17 лет назад была атака на башни-близнецы, мы не можем считать что это действительно был террористический акт», — заявил Жириновский.

По его словам, если смотреть на проведение теракта с точки зрения террористов, то случившееся в США в 2001 году вызывает много вопросов.

«Почему теракт совершают в 8 утра? Когда в башнях только уборщицы и охрана? В 12 дня теракт совершают, когда полная башня людей. И почему камеры стоят уже направленные и все видят, как самолёт врезается в башню. Откуда вы знаете, что какой-то самолёт сейчас врежется в башню?» — возмутился Жириновский.