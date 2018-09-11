КПРФ: Итог выборов в Великом Новгороде — результат накопившегося протеста

Великий Новгород, , 10:12 — REGNUM Руководитель Новгородского регионального отделения КПРФ, депутат Новгородской областной думы Валерий Гайдым не расценивает итоги выборов в думу Великого Новгорода шестого созыва только как победу КПРФ.

«Это прежде всего результат накопившегося протеста у новгородцев в виду безумной социально-экономической политики партии власти. Новгородцы показали, что есть предел терпению, и что нельзя решать накопленные проблемы за счёт кармана беднеющего народа», — заявил Гайдым.

Он также назвал результаты выборов «хорошим уроком власти», которая так и не научилась, по его мнению, слышать и понимать требования своих избирателей.

«Такая самонадеянная политика руководства, которую на всех уровнях демонстрировали единороссы, продавливая любой закон, приводит к печальным для власти последствиям», — отметил новгородский лидер КПРФ.

Гайдым подчеркнул, что доверие, оказанное новгородцами на выборах, «нужно будет оправдывать решением существующих в Великом Новгороде проблем, начиная со слабой экономической базы, не позволяющей достойно решать трудности в сфере образования, здравоохранения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате выборов в думу Великого Новгорода шестого созыва в новый состав городского парламента прошли представители пяти партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко»), при этом ни одна не получила большинства. Больше всего мест в новом городском парламенте — 12 из 30 — получат представители КПРФ. У «Единой России» — восемь мандатов, у «Справедливой России» — семь, у ЛДПР — два, один — у партии «Яблоко».

Напомним, по итогам голосования за списки партий результаты выборов в думу Великого Новгорода такие: КПРФ — 30,57%, «Единая Россия» — 24,39%, «Справедливая Россия» — 17,39%, ЛДПР — 12,49%, партия «Яблоко» — 11,08%. Явка на выборы составила 24,09%.

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