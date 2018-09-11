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Мун Чже Ин высоко оценил усилия Индонезии по установлению мира

Политика

Индонезия и Южная Корея продолжат тесное сотрудничество в интересах мира и стабильности на Корейском полуострове и в Восточной Азии

Сеул, 11 сентября 2018, 10:06 — REGNUM  Президент Южной Кореи Мун Чже Ин высоко оценил усилия президента Индонезии Джоко Видодо в установлении мира на Корейском полуострове, сообщает Antaranews.

«Я выражаю глубокую признательность президенту Джоко Видодо за его усилия по установлению мира на Корейском полуострове, в частности, за приглашение лидеров Южной Кореи и КНДР на Азиатские игры — 2018», — заявил Мун Чже Ин в совместном заявлении для прессы в Сеуле.

Индонезия и Южная Корея продолжат тесное сотрудничество в интересах мира и стабильности на Корейском полуострове и в Восточной Азии.

«Начиная с 2019 года Индонезия будет выступать в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, где будет стремиться к миру во всем мире», — подчеркнул президент Южной Кореи.

В дополнение к вопросу о мире президент Мун Чже Ин также отметил, что Индонезия и Корея установили отношения стратегического сотрудничества в области безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии пробудет в Сеуле с 10 по 11 сентября.

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Внешняя политика Индонезии
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