В Турции арестованы семеро человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ*

Анкара, , 09:58 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали семерых человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 11 сентября Anadolu.

Подозреваемые в терроризме обвиняются в попытке вербовки сторонников, а также распространении пропаганды. Кроме того, задержанные подозреваются в вымогательстве.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно действуют на территории Турции, в ходе совершенных ими нападений погибли свыше 300 человек.

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