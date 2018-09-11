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В Турции арестованы семеро человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ*

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 11 сентября 2018, 09:58 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции арестовали семерых человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 11 сентября Anadolu.

Подозреваемые в терроризме обвиняются в попытке вербовки сторонников, а также распространении пропаганды. Кроме того, задержанные подозреваются в вымогательстве.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно действуют на территории Турции, в ходе совершенных ими нападений погибли свыше 300 человек.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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